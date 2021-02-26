ناصر القصبي بشعر أبيض طويل وإطلالة مختلفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يطل الفنان السعودي ناصر القصبي على الجمهور في الماراثون الرمضاني الدرامي 2021 من خلال مسلسل “ممنوع التجول”.

ويظهر القصبي في بوستر العمل بإطلالة متجددة معتمداً الشعر الأبيض الطويل واضعاً نظارة في شكل لم يعده الجمهور.

ونالت إطلالة القصبي إعجاب الجمهور الذين أثنوا على أدائه التمثيلي العالي وتقديمه الدائم لكل ما هو جديد ومختلف في عالم الدراما معبرين عن شوقهم لمتابعة أحداث العمل.

وتدور أحداث “ممنوع التجول” ضمن حلقات منفصلة متصلة في قالب كوميدي حول أثر فيروس كورونا على المجتمع السعودي والخليجي والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

ويجري تصوير “ممنوع التجول” حالياً في دبي، وهو من تأليف خلف الحربي وإخراج هناء العمير أوس الشرقي.

ويشارك في العمل مجموعة من النجوم ومنهم عبدالإله السناني وفايز المالكي وراشد الشمراني وحبيب الحبيب وإلهام علي وريماس منصور.