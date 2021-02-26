كلوي كارداشيان بقدمين طويلتين جدًا.. النجمة ترد على السخرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: غالباً ما تتعرض نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورها التي تنشرها.

ومؤخراً سخر الرواد من أحدث صورة نشرتها النجمة (36 عاماً) والتي جاءت من جلسة تصوير حملتها الإعلانية الجديدة لخط أحذية Good American.

وظهرت كلوي في الصورة بساقين وقدمين طويلتين جداً ويدين ممدودتين، الأمر الذي خلق حالة من الجدل عبر تويتر، إذ وجه الرواد انتقادات لها متهمينها باستخدام الفوتشوب، بينما ظن آخرون أنها خضعت لعملية جراحية لإطالة قدميها ويديها، كما طالبها البعض بتقديم تفسير لسبب طول حجم يديها ورجليها مقارنة بباقي جسدها.

وبعد الجدل الدائر قررت كلوي الرد على سخرية الرواد مقدمة تفسيراً للجمهور وقالت في سلسلة من التغريدات عبر تويتر: “لا تقلقوا، لا أملك أصابع طويلة، وهل ممكن لأحد أن يصدق أن حجم قدميّ بهذا الكبر؟ كل هذا بسبب عدسة المصور المستخدمة خلال جلسة التصوير والتي تخلق تأثيراً ممتداً”، وأضافت: “لا أصدق أنني أكتب عن هذا، ولكن يدي لا تزالان بحجمهما الطبيعي ولم أجرِ أي جراحة لتطويلهما، ولم تخضع صوري لتعديل الفوتشوب”.

وعبرت كلوي عن سعادتها بالضجة التي أحدثتها حملتها الدعائية، معتبرة أن هذه الضجة جعلتها تضحك، واعدة الجمهور بالمزيد من صور الحملة.