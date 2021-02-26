بعد 20 عامًا.. عودة المسلسل الكوميدي Frasier للشاشة الفضية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: من المقرر عودة المسلسل الكوميدي الأميركي “Frasier” الذي حقق شهرة واسعة في تسعينات القرن الماضي إلى الشاشة الفضية مرة ثانية بعد مرور 20 عاماً من بداية عرضه.

وتدور أحداث المسلسل حول عودة طبيب نفسي متحذلق يدعى فريزر كرين، إلى سياتل لإعادة الاتصال بعائلته وبدء العمل ببرنامج إذاعي خاص به، ولعب الممثل الأميركي كيلسي جرامر، دور دكتور فريزر. وأكد جرامر إحياء المسلسل الهزلي؛ قائلاً: “أنتظر بسعادة كبيرة لمشاركة الفصل التالي في الرحلة المستمرة للدكتور فريزر كرين”.

من جانبه، قال ديفيد ستابف، رئيس استوديوهات سي بي إس: “لقد طالب المعجبون لفترة طويلة بعودة المسلسل، واليوم وبعد مطالبت استمرت لسنوات، نلبي الطلب ونؤكد عودة المسلسل مرة ثانية”.

وأضاف ستابف، أنه سيتم بث المسلسل على خدمة البث الجديدة Paramount +، على الرغم من عدم تحديد تاريخ عرض المسلسل.

جدير بالذكر، أنه سيظل فريزر أحد أكثر المسلسلات الكوميدية نجاحاً في الولايات المتحدة، فقد استمر لمدة 11 موسماً في الفترة بين عامي 1993 و2004، وفاز بـ 37 جائزة إيمي، بما في ذلك خمس لأفضل مسلسل كوميدي.