تأجيل محاكمة جوني ديب في قضية التشهير ضد أمبر هيرد للعام المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قررت محكمة دائرة مقاطعة فيرفاكس بروس وايت، تأجيل محاكمة النجم العالمي جوني ديب في قضية تشهير بقيمة 50 مليون دولار ضد زوجته السابقة الممثلة الأميركية أمبر هيرد.

ويقاضي ديب زوجته أمبر البالغة من العمر 34 عاماً، أمام محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، بعد أن كتبت مقالاً في صحيفة “ذا صن” البريطانية عام 2018، تدعي أنها ضحية للعنف المنزلي.

وبدأ نجم هوليوود المخضرم البالغ من العمر 57 عاماً إجراءات قانونية ضدها في مارس 2019، وقد تمت إعادة جدولة المحاكمة عدة مرات، وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 7 مايو من هذا العام.

ومع ذلك، حدد رئيس محكمة دائرة مقاطعة فيرفاكس بروس وايت يوم الثلاثاء الماضي، موعداً جديداً لإرجاء المحاكمة حتى 11 أبريل 2022.

الجدير بالذكر، أن ديب نجم “قراصنة الكاريبي” قدم وثائق لمحكمة في سبتمبر من العام الماضي يطلب تأجيل المحاكمة، للانتهاء من تصوير أحدث فيلم له Fantastic Beasts، ومن جانبها، قدمت أمبر، طلباً لمعارضة الطلب.

حكاية الزوجين المثيرة للجدل

تزوج جوني ديب من أمبر هيرد في لوس أنجلوس، بعد أن أعلنا خطبتهما في عام 2012، واحتفلا بزواجهما في جزيرة “Little Halls Pond Cay” التي يملكها ديب في باهاماس، واشتراها عام 2004 بقيمة 3,6 مليون دولار أميركي.

وكان ديب قد تعرف إلى هيرد أثناء تصوير فيلم “The Rum Diary” في عام 2011، وهو الزواج الثاني الرسمي له بعد أن ارتبط في عام 1983 بالممثلة لوري آن أليس قبل أن ينفصلا بعد عامين. واللافت أن ديب التقى أمبر حين كان لا يزال على علاقة بفانيسا بارادي التي كانت شريكة حياته بين عامي 1998 و2012 ولهما طفلان للي روز وجاك.