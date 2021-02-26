مغنٍّ كوري يواجه اتهامات بالتنمر قد تقضي على مستقبله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لفت هوانغ هيون جين الانتباه مؤخراً بغيابه عن أحدث فعاليات فرقته الموسيقية Stray Kids.

على عكس المعتاد، لوحظ غياب هوانغ عن أحدث حفل لفرقته، والذي يعد الأول منذ اندلاع شائعات تتهمه بالتنمر أثناء مرحلة الدراسة، فهل موجة الاتهامات هي السبب؟

وحسبما ذكرته مجلة (كوريا بوو)، جاء أحدث حفل للفرقة ضمن حدث Y Forum 2021 لشبكة MBN، والذي تم بثه يوم الاثنين الماضي عبر الإنترنت التزاماً بإجراءات فيروس كورونا الاحترازية.

وتعليقا على غياب النجم الشاب ذي الـ 20 عاماً، قالت شركة JYP Entertainment المسؤولة عن الفرقة، في بيان: «كما أعلنّا سابقاً، نحاول معرفة الحقيقة حول تلك الاتهامات، وبغض النظر عن ذلك، أعرب هيون جين عن رغبته بعدم المشاركة في هذا الحدث حالياً، ولذلك لم يشارك».

كما أضافت الشركة في بيانها: «سيتم تحديد جداول أعماله المستقبلية استناداً إلى الوضع الحالي»، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت الشائعات واتهامات التنمر، ستلقي بظلالها على هيون جين وتؤثر في مسيرته.

يجدر بالذكر أنه رغم غياب هيون جين عن الحفل، إلا أن زميله ليي نو (22 عاماً) حرص على تذكره والإشارة إلى الفرقة بكامل أعضائها الـ 8، إذ قال أثناء إلقائه كلمة على المسرح: «أثق وأؤمن بالمسار الذي أفكر بشأنه. فبفضل المسار الذي اخترته، التقيت 8 أصدقاء هم أصدقاء لمدى الحياة، وسوياً نحن الـ 8 سنمشى في المسار الذي نريده».

وأنهى كلمته وقال: «أعتقد أن كوني برفقة هؤلاء الأصدقاء، سيمكنني من تقديم الأفضل».

يجدر بالذكر أن هيون جين يأتي من بين الكثيرين من نجوم موسيقى (الكي بوب) الذين واجهوا مؤخراً موجة من اتهامات بالتنمر خلال فترة الدراسة، بما في ذلك الممثل كيم دونغ هي وسونغ يون هيونغ من فرقة (آيكون)، إضافة إلى مينغيو عضو فرقة (سفنتين) والعديد من النجوم.