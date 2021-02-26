رجاء حسين توجه رسالة نارية لـ محمد رمضان: “البلطجة مش نمبر وان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: اعتبرت الفنانة المصرية رجاء حسين، إطلاق لقب (نمبر وان) على مواطنها الفنان محمد رمضان، دليلاً على عدم ثقته بنفسه وأنه لا يليق بالفنان أن يُطلق على نفسه الألقاب، بل يجب عليه أن يترك هذا الأمر للجمهور، قائلة: «عمر البلطجي ما كان نمبر وان في حياتنا».

وعن رأيها في تسمية رمضان لنفسه بـ(نمبر وان)، قالت رجاء في برنامج (اسألني) على فضائية CBC: «أقدر أقول إنها عدم ثقة في النفس، لأن عمر ما كان البلطجي نمبر وان في حياتنا.. عيب أني أقول على نفسي أنا كدا.. أنا أخلي الجمهور والمشاهدين هما اللي يطلقوا عليا دا.. هو لقب (سيدة الشاشة) فاتن حمامة، جا منين؟ من الجماهير فهي لم تطلق اللقب على نفسها».

وتعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات الفنانة رجاء حسين، لكونها جسدت دور والدة محمد رمضان في مسلسل (حكايات وبنعيشها)، في الحكاية الأولى (هالة والمستخبي) عام 2009، وكان العمل من بطولة ليلى علوي وباسم سمرة، لذا جاء تعجب المتابعين من رد فعلها على سؤالها حول لقب محمد رمضان.

وانقسم رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول رأي الفنانة رجاء حسين، فمنهم من عارض انتقادها وهجومها على رمضان، قائلاً: «ليش أكثر المصريين ما يحبون إن شخص يقول أنا (نمبر ون) ليش يصيبهم استنفار؟ لهذه الدرجة هم سلبيين؟ ولا كلن يرى الناس بطبعه»، وقال آخر: «هو حر يبي يصير (نمبر وان) وش دخلكم شي مايخصكم اعوذ بالله»، فيما اتفق مع الفنانة المصرية فريق آخر معتبرين أن كلامها صحيح.

وكانت الفنانة رجاء حسين قد أعلنت قبل أيام قليلة لأول مرة عن طلاقها وذلك في مقابلة تلفزيونية لها، بعد حياة زوجية استمرت 51 عاماً، قررت إنهاءها بعد وفاة ابنها في شبابه.