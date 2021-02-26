“كوفيد 19” يحرم لطيفة من كليب “الليل ليل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: ما زال فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يلقي بظلاله على الوسط الفني، لتكون الفنانة التونسية لطيفة آخر ضحاياه، ولكن ليس عن طريق إصابتها بالفيروس، لكنه حرمها من طرح كليب أغنيتها الجديدة (الليل ليل)، مؤكدة أن مخرج العمل أصيب بـ(كورونا) وأنها ستستأنف التصوير فور شفائه، خاصة أن الكليب سيكون انطلاقة جديدة وقوية لها في عام 2021، على حد قولها.

وقالت لطيفة عبر حسابها الشخصي على (تويتر): «مساء الخير عاللي بيحبوني.. حبايبي والله آسفة جداً عالتاخير بالنسبة لكليب (الليل ليل). الله غالب الكورونا جات للمخرج والحمد لله ربنا عافاه.. بس هانت إن شاء الله قريب جداً تشوفوه».

من ناحية أخرى، قالت الفنانة التونسية إنها تلقت عرضاً لتقديم برنامج تلفزيوني جديد، إضافة لفيلم سينمائي سيعيدها للشاشة بعد غياب 20 عاماً، منذ شاركت في بطولة فيلم (سكوت هنصور) عام 2001.

وكانت لطيفة قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل مبادرتها الجديدة (صوتك) بالاشتراك مع منصة Spotify لدعم الأصوات النسائية العربية، معلنة أنه تم اختيار 13 صوتاً سيتم الإعلان عنها تباعاً.

وقالت لطيفة في رسالة للفتيات العربيات: «من تملك الموهبة يجب أن تنميها بالثقافة والدراسة والاستماع»، مؤكدة في الوقت عينه أن الالتزام هو توأم روح الفن وبهما فقط تصل الموهبة للنجاح.