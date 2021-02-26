أمل بوشوشة تعلن انسحابها من “النحات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أكدت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة أنها ستطل في موسم رمضان الدرامي 2021 من خلال مسلسل “في وضح النهار” بشكل مختلف لم تعتمده سابقاً في شخصياتها الدرامية.

وقالت أمل في لقاء تلفزيوني إنها ستؤدي في المسلسل دور “هند” التي تمتلك صالون تجميل نسائياً والذي يتطلب وضع الكثير من المكياج.

وفي هذا المسلسل الذي يجمع العديد من النجوم السوريين تؤدي أمل دور فتاة سورية من عائلة متواضعة نسبياً، تتعرض لأزمات اقتصادية نتيجة الحرب وتحدث انشقاقات كبيرة في العائلة.

وقالت أمل إن أكثر ما شدها لتقديم هذه الشخصية هو النص المتماسك والقوي الذي يعكس حالة المجتمعات العربية.

وستشارك أمل في الماراثون الرمضاني الدرامي أيضاً من خلال مسلسل “داون تاون” التي كشفت عن أنه على الأغلب سيعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وقالت إنها ستقدم فيه شخصية شريرة جداً بسبب الظروف المحيطة بها.

وحول مصير عرض الجزء الثاني من مسلسل “النحات” الذي قدمت أمل دور البطولة فيه إلى جانب النجم السوري باسل خياط، اعتبرت أمل أن شركة الإنتاج هي المسؤولة عن الإجابة عن هذا السؤال، مؤكدةً أنها لا ترغب في استكمال تصوير الـ15 حلقة المتبقية لأن هذا المسلسل أصبح من الماضي وهي تتطلع الآن لتقديم أعمال أخرى.