ليدي غاغا تتخلى عن غرابتها وتظهر بشكل أنيق في روما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تُعرف المغنية الأميركية ليدي غاغا بإطلالاتها الغريبة والمثيرة للجدل، فبعد كل ظهور لها سواء على المسرح أو شاشة التلفزيون، سرعان ما تضج وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على غرابة إطلالاتها.

وعلى عكس المعتاد، ظهرت غاغا بشكل أنيق للغاية، إذ أطلت بقفطان ساحر بنقشة النمر، أثناء ظهورها في إيطاليا أمس الأربعاء.

واستطاعت أيقونة الموسيقى البالغة من العمر 34 عاماً، بإطلالتها الرائعة وحذائها الأسود الكلاسيكي الأنيق، إبهار المعجبين أثناء سيرها إلى فندقها في روما.

وأكملت غاغا إطلالتها الأنيقة بتسريحة شعرها الداكن الجديد على شكل كعكة مرتبة، وغطت وجهها بقناع أسود أنيق تطبيقاً للقواعد الاحترازية التي فرضتها البلاد وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أنه دائماً ما تظهر ليدي غاغا بإطلالات غريبة وغير مرتبة وفي بعض الأحيان تكون مبتذلة بشكل كبير، مع اختياراتها لألوان الشعر غير العادية وتسريحاتها الجريئة.

واليوم، أطلت علينا النجمة بإطلالة مهذبة وأنيقة بشكل كبير على عكس المعتاد الذي دائماً ما تقدمه.

تجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور لليدي غاغا كان خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، وظهرت غاغا بفستان غريب باللون الأزرق الداكن من الأعلى مع تنورة واسعة باللون الأحمر، مع دبوس على شكل طائر يحمل زهرة، وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر غريبة نوعاً ما.