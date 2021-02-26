كانييه ويست يحاول بيع مجوهرات كيم كارداشيان.. لا يريد أي صلة باسم عائلتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أفادت مصادر أنّ كانييه ويست حاول بيع بعض المجوهرات التي اشتراها لزوجته كيم كارداشيان، قبل أيام فقط من طلبها الطلاق. ويقال إن مغني الراب (43 عاماً) زار تاجري مجوهرات حيث استفسر عن أسعار بعض المجوهرات التي كان يفكر في بيعها.

وقال المصدر لموقع صحيفة “الصن” البريطانية: “في الأسبوعين الماضيين، كان كانييه يحاول بيع المجوهرات التي اشتراها لكيم إلى تاجري مجوهرات على الأقل من كبار تجار المجوهرات”.

وقال ويست أخيراً: “لا أريد أن تربطني أي علاقة باسم كارداشيان بعد الآن”، لكنه كان مكسور الخاطر جداً لأنه لا يزال يحب كيم كثيرًا.

وأضاف المصدر أن كانييه “أراد حقاً البقاء مع كيم لكنها لم تبادله الرأي”.

وأنفق المغني خلال زواجهما الملايين على مجموعة من المجوهرات لكيم وشمل ذلك عقداً من الماس من توقيع لورين شوارتز بقيمة مليون دولار كهدية بعد ولادة ابنتهما نورث، وخاتم خطوبتها الشهير عيار 15 قيراطاً من الماس بقيمة 3 ملايين دولار، وسوارين من كارتييه وعقد كارتييه من الذهب مع نص محفور عليه لكن لم يُعرف أيّ عناصر من مجموعة كيم الضخمة التي يحاول كانييه بيعها.

يذكر أنّ كيم تقدمت أخيراً بطلب للطلاق من كانييه بعد سبعة أعوام من الزواج تقريباً.