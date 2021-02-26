شكرا لقرائتكم وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، اليوم الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأدى البلام العديد من الأدوار المركبة، مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك، والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

ونشر الفنان حسن البلام، أحد أقارب مشاري، على حسابه في إنستغرام، صورة للفقيد معلقا عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت صحة الفنان الكويتي مشاري البلام قد تدهورت ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، وذلك إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

مشاري

وكان الفقيد قد نشر صورة من المستشفى على حسابه في "إنستغرام"، وقال: "لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".

بدأ البلام عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية "فري كويت"، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام، واستطاع أن يحقق نجاحا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارا كبيرة.

والفنان الراحل متزوج ولديه خمسة أبناء هم: صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.