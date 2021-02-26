شكرا لقرائتكم خبر عن ندا موسى ومحمود الليثى مع هند صبرى فى مسلسل "البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة ندا موسى والفنان محمود الليثى لقائمة أبطال مسلسل هند صبرى الجديد "البحث عن علا"، بعد ما أعلنت بطلة العمل عن تغيير اسمه، ويواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى مع المخرج هادى الباجورى فى ديكور منزل علا عبد الصبور.

وتدخل هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية بهذا المسلسل، حيث سيتم عرضه على إحدى هذه المنصات العالمية والمسلسل يعتمد على عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في شهر أبريل المقبل.

يذكر أن هند صبرى انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل، المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.