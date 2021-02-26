شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الرويشد يطرح أغنية "فوق فوق" بمناسبة العيد الوطني الكويتي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الكويتى عبد الله الرويشد أغنية "فوق فوق" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، تزامنا مع احتفالات الكويتيين بالعيد الوطني للكويت.

أغنية "فوق فوق" من غناء عبدالله الرويشد وكلمات ساهر وألحان عبدالله القعود وتوزيع محمد البعيجان ومكس وماستر خالد بهجت وكورال بنات وشباب كويتيين.

من ناحية أخرى، حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على تهنئة الشعب الكويتي بمناسبة الاحتفال بعيد الكويت الوطني الذي يوافق 25 فبراير من كل عام، وقالت في رسالة تهنئة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "بمناسبة العيد الوطني الكويتي، كل عام والكويت الحبيبة بخير وسلام".

كما هنأت النجمة أنغام الشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني، وقالت على حسابها بـ"تويتر": "زي الأيام دي من كل سنه اعتدت ان أحتفل مع أهلي وأصدقائي الكويتيين بعيدهم الوطني اعاده الله عليهم بالخير والبركة كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العيد الوطنى الكويتي".



علم الكويت