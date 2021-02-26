شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم ويارا ينعيان مشاري البلام: أحرّ التعازي لعائلته ومحبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة نانسي عجرم، النجم الكويتي الراحل مشاري البلام الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "مؤلم خبر رحيل الممثل مشاري البلام. أحرّ التعازي لعائلته ومحبيه".



نانسي عجرم عبر تويتر

فيما غردت الفنانة يارا عبر حسابها الشخصي على تويتر قائلة: "يا رب شو هالخبر المحزن.. رَحِم الله الفنان مشاري البلام وأسكنه فسيح جناته.. ربنا يصبّر أهله وجمهوره يا رب".



يارا عبر تويتر

ونعت وزارة الإعلام الكويتية الفنان مشاري البلام، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نعت وزارة الإعلام أحد نجوم الدراما والمسرح في البلاد المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم مشاري البلام الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس بعد رحلة عطاء ممتدة".

ونقلت المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد تعازي ومواساة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب السيد عبد الرحمن بداح المطيري إلى أسرة الفقيد والأسرة الفنية، داعيا المولى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت أنوار مراد إن الراحل قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية التي لاقت صدى ورواجا لدى جمهور المتابعين في الكويت وخارجها، ويعد أحد النجوم الذين قدموا اسهامات بارزة للأعمال الفنية الكويتية.

وتوفى الفنان الكويتي مشاري البلام، الخميس عن عمر ناهز 49 عاما، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.

ونعى الفنان حسن البلام أحد أقارب مشاري، الفنان الراحل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشارك الفنان مشاري البلام في العديد من الأعمال الفنية، حيث أدى الكثير من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

وكان الفنان الراحل قد نشر صورة من المستشفى على حسابه في إنستجرام قال: "لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".