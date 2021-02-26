بالفيديو| غدير السبتي ترد على اتهامها بنقل "كورونا" لمشاري البلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انفعلت الفنانة الكويتية غدير السبتي، في فيديو نشرته لجمهورها، ردًا على اتهامها بأنها السبب وراء إصابة ابن موطنها الفنان مشاري البلام بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك قبل ساعات قليلة، من إعلان خبر وفاته في المستشفى التي يتواجد بها منذ عدة أيام.

وقالت غدير "ما أدري مين اللي كاتب، أنا مو حقيرة أنا إنسانة عندي دم وضمير مو معدومة الضمير، إزاي أدري إن فيا كورونا وأروح اكمل تصوير، اللي كاتب كنت معايا في التصوير ولا الدكتور اللي فحصني وعرفتي اني عندي كورونا ورحت أكمل تصوير، مشاري بلام هو اللي قالي روحي افحصي أنا طلعت فيا كورونا".

وتابعت "سواء أنا عديته أو هو عداني هذا مرض، ايش درانا حسبي الله ونعم الوكيل باللي كاتب، كل منا يرى الناس بعين طبعه، إذا انتي إنسانة معدومة الإحساس والضمير والمسؤولية احنا مش كده، احنا متربيين وعندنا دم وضمير عمري ما فكرت اضر بني بشر".

وأضافت "أقسم بالله العظيم اللي يجيب سيرتي ويتكلم على ما يخصه ويكتب عني شيء مش متأكد منه اقسم بالله راح ابهدله، عندي انا توقفوا حطوا لسانكم في حلقكم".

ووجهت رسالة للإعلامية مي العيدان التي كانت انتشر لها تغريدة تتهم فيها ممثلة وصفتها بقصيرة القامة بأنها السبب وراء إصابة مشاري، واعتقد البعض أنها تقصد غدير، وحاولت الأخيرة الاتصال بها لتهاجمها وأكدت أنها لا ترد عليها.

مي نشرت تغريدة أخرى أكدت أنها لم تكن تقصد غدير بحديثها، وأن مشاري كان يقوم بالتصوير في حوالي 4 مسلسلات مع أكثر من فنانة.

مشاري توفي مساء يوم الخميس 25 فبراير، بعد صراع مع فيروس كورونا بأحد المستشفيات.