نقل والد عمر خورشيد للعناية المركزة بعد إصابته بذبحة صدرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طالب الفنان عمر خورشيد جمهوره ومتابعيه بالدعاء لوالده بعد إصابته بذبحة صدرية.

وكتب "خورشيد"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء لوالدي بسرعة الشفاء، هو الآن في العناية المركزة إثر ذبحة صدرية".

عمر خورشيد هو نجل الفنانة علا رامي، وعمه عازف الجيتار والفنان الشهير عمر خورشيد الذي سُمي على اسمه، كما أنه متزوج من الفنانة ياسمين جيلاني، وشارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها: "ماتيجي نرقص، كاريوكي، كليفتي، ركلام، ليالي الحب، مطعم تشي توتو، أشرار وطيبين، قلب الخطر، عزيز على القلب".