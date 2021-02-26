فن ومشاهير

نوال الزغبي: سكرت باب الماضي وفتحت الباب الجديد

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين
نوال الزغبي

نوال الزغبي

اثارت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ جدلا كبيرا بمنشورها الجديد الذي اشارت فيه الى انها أغلقت باب الماضي وفتحت بابا جديدا على مصراعيه.

وقد كتبت نوال على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “سكرت باب الماضي وفتحت الباب الجديد على مصراعيه”، ونال منشورها اعجاب العديد من المتابعين.

وأطلقت نوال مؤخرا اغنية “عقلي وقف” على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج فادي حداد، وقد لاقت رواجا كبيرا بين الجمهور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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