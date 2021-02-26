نوال الزغبي: سكرت باب الماضي وفتحت الباب الجديد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

اثارت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ جدلا كبيرا بمنشورها الجديد الذي اشارت فيه الى انها أغلقت باب الماضي وفتحت بابا جديدا على مصراعيه.

وقد كتبت نوال على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “سكرت باب الماضي وفتحت الباب الجديد على مصراعيه”، ونال منشورها اعجاب العديد من المتابعين.

وأطلقت نوال مؤخرا اغنية “عقلي وقف” على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج فادي حداد، وقد لاقت رواجا كبيرا بين الجمهور.