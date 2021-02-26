زين العمر: “ما بقى شي يربطني بهيدا الوطن”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

تسود حال من القرف بين اللبنانيين بعد خيبات الأمل المتتالية الذين يعيشونها يومياً. وفي هذا السياق، عبّر الفنان اللبناني زين العمر عن إستيائه من الأوضاع العامة في لبنان.

وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “ما بقا شي يربطني بهيدا الوطن يللي كل عمرنا نحلم إنو يصير وطن غير أهلي أهلي يللي عم يتألمو هلق وعم صليلن يشفو مع كل المرضى والموجوعين ومن بعد ما طمًن بالي علين بإذن الله رح إتركلكن كل الأحلام وعملو زعما قد ما بدكن على يللي بيشبهكن وبيشبه الكذابين يلي متلكن وطني ولادي بس”.