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آسر ياسين: لم أعاكس بنت فى حياتى وكل اللى بحبه فى المرأة موجود فى زوجتى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان آسر ياسين أنه لم يعاكس بنت في حياته أبداً، موضحاً أن أول مرة تعرض هو للمعاكسة عندما كان في المرحلة الثانوية، وأنه لم يُقدم على عمل أى شيء ممنوع خلال مرحلة المراهقة، وقال إنه خاض الحب أربع مرات، واكتشف أن أكثر ما أحبه في المرأة هو الذكاء، كما يقدر البنت التى تحمل مسئوليتها بمفردها وقوية وذكية، وأن كل هذه الصفات موجودة فى كنزى زوجته. 

 

وأضاف آسر ياسين، خلال لقائه الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" على قناة DMC: "أتذكر موقف حدث لى فى المراهقة كنت ذاهب لمقابلة صديقتى وقالت لى أمى لا تذهب، ولكننى لم أكترث لكلامها وذهبت وإذا بى تفاجأت بخمس شباب تشاجروا معى أمام صديقتى، وذهبت لأمى بعدها قلت لها سأسمع كلامك فى أى شيء من الآن". 

 

 

 

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وعلى جانب آخر يشارك الفنان آسر ياسين فى فيلم "السرب"، والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابى، إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من، أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبد المغني . 

 

الجدير بالذكر أن الفنان أسر يس شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "بـ 100 وش" للنجمة  نيللى كريم، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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