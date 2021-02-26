شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحتفل بمرور 18 عام على ألبوم يا سلام.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت النجمة نانسى عجرم ذكريات ألبوم "يا سلام"، حيث تحل اليوم ذكرى مرور 18 عاما على طرحه، والذى أنتج فى عام 2003 وضم العديد من الأغانى الناجحة من ضمنها "أخاصمك أه" و"سحر عيونه".

ونشرت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، عبر حسابها بموقع تويتر"فيديو" ضم عددا من صور ألبوم يا سلام، وعلقت قائلة: "يا سلام صار عمره 18 سنة. شو أكتر أغنية حبيتوها من هالألبوم؟يا سلام 18".

وفى وقت سابق، استرجعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ذكرياتها مع فرقتها الموسيقية في إحدى البروفات، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو من كواليس إحدى البروفات الغنائية، معلقة "أيام البروفات"، وقد لاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت الفنانة نانسي عجرم في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيتها "ابن الجيران" التي طرحتها في فبراير 2013.