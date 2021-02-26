شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: والدى عارضنى فى التمثيل ووعدته لو فشلت هشتغل فى الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان آسر ياسين: "تفوقت رياضيا في الجامعة الأمريكية وهذا الأمر جعل الجامعة تقلل المصروفات، وهذا كان هدفى وسببه إما أن أساعد أبى نوعا ما أو أن آخذ جزءا من النقود التى خصمت وأسافر أو أعمل بها ما يحلو لى، وهذا كان اتفاق بينى وبين أهلى، وأتذكر كلمة والدى لى قبل الالتحاق بالجامعة عندما قال (لو دخلت الجامعة ماتعلمتش غير الدراسة يبقي ماتعلمتش حاجة) وهذا الكلام مضبوط جدا لأن الانطواء في أمر واحد ليس جيدا".

وأضاف الفنان آسر ياسين، أثناء استضافته فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: "أمى علمتنى المكرمية، وأنا أحب النحت جدا وبحسه علاج ونوع من أنواع الصفاء النفسي، وتابع عندما قررت التمثيل وعارضنى أهلى قلت لوالدى أعطنى عام واحد إن لم أنجح كممثل سأعمل فى الهندسة، وكانت أمارة النجاح دورى في مسلسل (قلب حبيبة) مع الفنانة سهير البابلي".

وتابع الفنان آسر ياسين: "أمى تهوى التمثيل منذ الطفولة فكانت ممثلة مسرح هائلة، وقد طلبت منى أن تمثل معى واختارت أيضا المخرجين التى تود أن تعمل معهم وشاركت في (فرش وغطا) ولم يعترض والدى، فوالدي لطيف جدا ومسالم ولم يعترض طالما هذا الأمر سيساعدنى".

فى جانب آخر، يشارك الفنان آسر ياسين فى فيلم "السرب"، والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، أنتاج شركة سينرجي ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من، أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبد المغني .

الجدير بالذكر أن الفنان أسر يس شارك فى رمضان الماضى بمسلسل بمية وش مع النجمه نيللى كريم، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.