فن ومشاهير

آية عبد الله تتألق على مسرح الجمهورية بأغانى الزمن الجميل.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة آية عبد الله، مساء اليوم، حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أغانى زمن الفن الجميل، من بينها، الحب جميل، الاسمراني، أنا بستناك، حكايتي مع الزمان، للصبر حدود.

وطرحت المطربة آية عبد الله نجمة برنامج "صوت الحياة" أغانيها الجديدة، والتى تحمل اسم "كنت بكدب" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات ناصر الجيل وألحان أشرف بازيد، وتوزيع عمر إسماعيل، مهندس صوت محمد إسماعيل.

آية عبد الله ممثلة ومطربة دخلت أعماق الفن فى الرابعة من عمرها عن طريق دار الأوبرا المصرية بفرقة المايسترو سليم سحاب، وأبدعت فى أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، كما كانت أيضا بارعة مع فريق كنوز للموسيقى العربية للمطرب محمود درويش، وحققت آية عبد الله المركز الثالث، فى مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا لعام 2011.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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