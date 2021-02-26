شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر وحسين فهمى وصلاح عبد الله يحتفلون بانطلاق تصوير فيلم "الفارس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد زاهر، اليوم الخميس، ببدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "الفارس" الذى يخوض به أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما، وذلك بأحد الفيلات فى منطقة شبرا منت، حيث حضر من أبطال الفيلم النجم حسين فهمى والنجم صلاح عبد الله والفنانة الشابة ملك أحمد زاهر.

وحرصت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر على التواجد كى تهنئ والدها على أول بطولة سينمائية وكذلك شقيقتها ملك، كما تواجد أيضا المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف حسام موسى والمنتج أيمن يوسف، وقاموا بتقطيع التورتة وسط حضور وسائل الاعلام.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج أيمن يوسف وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية.

ويجدد أحمد زاهر تعاونه مع المنتج أيمن يوسف والمؤلف حسام موسى بعدما قدما معهما فيلم "زنزانة 7" الذى تم عرضه العام الماضى وحقق إيرادات اقتربت من 9 ملايين جنيه، وشارك في بطولته نضال الشافعى، مايا نصرى، عبير صبرى، منة فضالى، ايهاب فهمى.

يذكر أن أحمد زاهر عرض له مؤخراً مسلسل "لؤلؤ" وحقق من خلاله نجاحاً مميزاً طوال فترة عرضه على قناة ON، والعمل بطولة مى عمر، أحمد، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.