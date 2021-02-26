شكرا لقرائتكم خبر عن اغمى عليها واستدعوا البوليس.. عندما اندمج الكومبارس وضرب فاتن حمامة بطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حياة النجوم العديد من الحوادث والمواقف الصعبة التى مرت بهم فى بداية مشوارهم الفنى أو خلال رحلتهم مع الفن والحياة، وتبقى العديد من هذه الحوادث عالقة بأذهانهم يتذكرونها دائماً كلما استدعوا ذكرياتهم وتفاصيل مشوارهم.

وفى أعداد نادرة من مجلة الكواكب صدرت فترة الخمسينات كان نجوم الزمن الجميل يتحدثون ويكتبون دائماً تفاصيل قصص حياتهم، ومواقفهم مع الفن والحياة وذكرياتهم التى لا ينسوها، وكتب العديد منهم عن الحوادث التى مرت بهم وكادت تعرض حياتهم للخطر.

وحكت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عن حادثة غريبة وقعت لها عندما كانت تشارك فى بطولة فيلم " من عرق جبينى"، حيث كان أحد المشاهد يقتضى أن يطارد البوليس أحد المجرمين.

وقالت فاتن حمامة: " كان المشهد يقتضى أن يحتمى بى هذا المجرم، فأحاول إخفاءه ، فيطاردنى البوليس ويطلق على الرصاص لكى يتمكن من القبض على ، وجاءوا بنوع من الرصاص صنع خصيصاً لمثل هذه المشاهد".

وتابعت:" لما كان هذا الرصاص لا يمثل خطورة ، فقد طلب المخرج من الممثلين الذين يقومون بدور البوليس أن يطاردونى بحق وأن يطلقوا الرصاص كلما رأونى حتى يكون المشهد طبيعياً".

واستكملت فاتن حمامة ما حدث قائلة:"كان بين هؤلاء الممثلين شاب لم يسبق له العمل بالسينما، فأراد أن يلفت نظر المخرج إليه، فأخذ يجرى ورائى ، ولما عجز عن اللحاق بى أمسك بطوبة كبيرة وضربنى بها، وكادت الطوبة تهشم رأسى لولا ستر الله".

وأضافت :" سقطت على الأرض مغمى على، وانهال المخرج ومساعدوه على الممثل المسكين المجتهد بالضرب، وكان من بين الكومبارس عدد من أقاربه وأصدقائه، فعز عليهم ان يضرب صاحبهم ، فهجموا على المخرج وتحول المشهد إلى معركة حقيقية، ولم ينقذ الموقف سوى استدعاء البوليس ليحمى المخرج ومساعديه من اعتداء ممثلى أدوار البوليس".