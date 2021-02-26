شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: كنت طفل هايبر أكتيف ولما كبرت أصبحت أخاطر بحساب بسبب أولادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان آسر ياسين إنه كان طفل هايبر أكتيف وله الكثير من المواقف الكارثية، وذكر أنه فى إحدى المرات اختبأ وظلت أمه تبحث عنه مدة طويلة حتى ظنت أنه ألقى بنفسه من الشباك، ولكنها بعد مرور الوقت لمحت قدمه وراء الستارة وتفاجأت أنه نام أثناء وقوفه وراء الستارة، لافتا إلى أنه عندما يضع نفسه مكان والدته يشعر بأن الموضوع كان مرعبا.

وأضاف آسر ياسين خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" على قناة DMC: "أخى هو أقرب صديق لى وتوطدت علاقتنا جدا بسفر أمى أبو ظبى مع أبى، فقد سافرت لمدة عشر سنوات كنا حينها قد كبرنا بشكل نستطيع أن تعتمد على أنفسنا، وعندما كبرت أصبحت أخاطر بحساب فأولادى دائما أفكر فيهم فهم يجعلوا لدينا حسابنا أخرى".

وعلى جانب آخر، يشارك الفنان آسر ياسين فى فيلم "السرب"، والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابى، إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من، أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبد المغني .

الجدير بالذكر أن الفنان أسر يس شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "بـ 100 وش" للنجمة نيللى كريم، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.