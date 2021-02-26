شكرا لقرائتكم خبر عن حازم شاهين يحيى حفلا بدار الأوبرا وآخر على مسرح سيد درويش خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان حازم شاهين وفرقته الموسيقية حفلين خلال شهر مارس القادم، الأول على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية يوم 4 مارس في تمام الساعة الثامنة مساء، والثانى على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 21 من نفس الشهر، في تمام الساعة الثامنة مساء.

حازم شاهين عازف عود ومغنى ومؤلف موسيقي مصرى من مواليد الإسكندرية، تتلمذ على يد العديد من كبار أساتذة الموسيقى، والتحق بمعهد الموسيقى العربية وتخرج منه بدرجة امتياز، ثم درس فى بيت العود العربى مع الموسيقار نصير شمه وكان من أول الخريجين منه بدرجة امتياز، ثم عمل كمعلم فى بيت العود لمدة خمس سنوات، ثم أصبح أستاذا للعود فى دار الأوبرا المصرية.



حازم شاهين

فاز حازم شاهين بلقب أحسن عازف عود فى الشرق الأوسط فى مسابقة العود الدولية ببيروت عام 2001، وكان أصغر المشاركين فى المسابقة، وبعد ذلك أسس فرقة "اسكندريلا" عام 2005، تلاها تأسيس لفرقة "مسار" فى عام 2006 وبعدها تم تغيير اسمها إلى "حازم شاهين"، كما شارك في مهرجان قرطاج عام 2008، وتمت استضافته من الفنان جورج موستاكى كضيف شرف عام 2005.

شارك حازم شاهين الفنان عبده داغر بالعزف على العود في مهرجان الموسيقى الشرقية الحديثة فى عام 2007، كما شارك معه في العديد من الحفلات على مدار أعوام، وأصدر ألبوم "العيش والملح" عام 2008، وشارك مع الفنان زياد رحبانى فى مهرجان القاهرة الدولى للجاز 2013، كما شارك معه فى مهرجان أعياد بيروت 2014 وعديد من الحفلات والمهرجانات الأخرى داخل لبنان وخارجها.



الفنان حازم شاهين

وشارك مشروع النيل فى ورشته الأولى، إضافة إلى مشاركته فى دورة ملتقى العود بعٌمان، كما شارك فى دورتيه بمصر.