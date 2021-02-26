شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: جبت 100٪؜ فى الثانوية العامة عشان أدرس هندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان آسر ياسين إنه حصل على نسبة 100 %، فى الثانوية العامة وهذا كان شرط والده لكى يلتحق بالجامعة الأمريكية والدراسة فيها، مضيفاً أنه فى الجامعة تعلم كثيرا ليس من الدراسة فقط ولكن من الأنشطة والعلاقات التى كونها وكذلك الحفلات التى نظمها، لافتاً أن كل ذلك عمل على ثقل خبرته.

وأشار آسر ياسين خلال لقائه مع الاعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" على قناة DMC، إلى أنه كونه "البكرى" فى أسرته كان عليه مسئولية كبيرة، وتعلم أن يكون على قدر المسئولية منذ الصغر والقدرة على التصرف الصحيح، مضيفاً أنه دراسة الهندسة جعلت تفكيره ناضج، مؤكداً على أنه من الصغر وهو فعل ما يريد فعله حيث أن لديه روح التجريب والتحدى بأن يقوم بشيء لا يستطيع فعله.

وعلى جانب آخر يشارك الفنان آسر ياسين فى فيلم "السرب"، والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابى، إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من، أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبد المغني .

الجدير بالذكر أن الفنان أسر يس شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "بـ 100 وش" للنجمة نيللى كريم، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.