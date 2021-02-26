شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الكويتي مشارى البلام إثر إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، الخميس، عن عمر ناهز 49 عاما، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.

ونعى الفنان حسن البلام أحد أقارب مشاري، الفنان الراحل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلا :"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنان حسن البلام عبر انستجرام

وشارك الفنان مشاري البلام في العديد من الأعمال الفنية، حيث أدى الكثير من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.



الفنان مشاري البلام

وكان الفنان الراحل قد نشر صورة من المستشفى على حسابه في "إنستجرام" قال: "لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".