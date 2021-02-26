شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبد العزيز: الرئيس السيسي بيبنى للمستقبل.. ودخلت التمثيل بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لبنى عبد العزيز إنها تحدثت كثيرا مع الكاتبة هبة محمد على كاتبة مذاكراتها "قصة امرأة حرة"، وإنها وجدت الكاتبة من أكثر الشخصيات التى تود الحكى معها، مشيرة إلى أنها كانت هناك فكرة مأخوذة عنها عندما دخلت المجال والوسط الفني أنها متعالية ومغرورة، ولكن حقيقة الأمر أنها كانت خجولة إلى حد كبير، ومن يقترب منها كان يعلم هذا الأمر.

وتابعت الفنانة لبنى عبد العزيز، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة، أنها عندما جاءتها المنحة في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لها أن ترفضها رغم أنها كانت تود الدراسة في الكلية الملكية في بريطانيا، مضيفة أنها رغم ضعفها إلا أنها لا تخاف من أي شىء وتحب المجازفة، ولكنها من الممكن أن تخاف من "الصرصور أو الفأر"، مؤكدة أن دخولها التمثيل جاء بالصدفة، وكانت خائفة في البداية ولكنها أرادت أن تخوض التجربة.

وواصلت لبنى عبد العزيز أن علاقتها بالكاتب الكبير إحسان عبد القدوس كانت طيبة، حيث إنه كان جارا لهم وكلما يراها يقول لها: "إنتى لازم تمثلى"، مؤكدة أن هناك حماية من الرئيس السيسى والجيش للشعب المصرى، ولديها أمل كبير فى مستقبل مصر، وشعرت أيام حكم الجماعة الإرهابية بأن مصر ستغرق ولن تقوم لها قومة، مؤكدة أن الرئيس السيسى هو من لبى نداء الشعب ويبنى للمستقبل.