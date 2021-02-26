شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات موسيقى فريق " Daft Punk " الفرنسى بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مبيعات موسيقى الفريق الفرنسى " Daft Punk " بشكل كبير وذلك بعد ساعات من إعلان خبر انفصال الثنائى الشهير .

أكدت الفرقة الفرنسية الرائدة خبر الانفصال يوم الاثنين الماضى وذلك بعد 28 عاما من العمل معا وتحقيق سلسلة

طويلة من النجاحات

وفقا لتقرير " رولينج ستون " و نقلا عن Alpha Data ، ارتفعت تدفقات موسيقى Daft Punk بنسبة 500 فى المائة تقريبا يوم الاثنين مقارنة بالأحد (21 فبراير) حيث زادت مبيعات الأغانى بنسبة 1،335 بالمائة وارتفعت مبيعات الألبومات الرقمية بنسبة 2،650 بالمائة.

يذكر أن الفريق الموسيقى الفرنسى الشهير " Daft Punk " عشاقه ومحبيه بخبر انفصالهم و ذلك بعد مسيرة فنية مذهلة استمرت لـ 28 عاما ، حقق فيها Daft Punk سلسلة طويلة من النجاحات فى عالم صناعة الموسيقى ، حيث أعلن فريق الموسيقى الإلكترونية الشهير Daft Punk والذى يعتبر أكثر صناع الموسيقى الإلكترونية تأثيرًا فى كل العصور ، الخبر فى مقطع فيديو جديد مدته وصلت الى ثمانى دقائق يحمل عنوان " Epilogue " وهو هو الفيديو الذى تم نشره على القناة الخاصة بالفريق على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب ".

وقد استطاع الفريق الشهير أن يحصد عدد كبير من الجوائز الهامة خلال مسيرته الفينة ، و من ابرز هذه الجوائز جائز الجرامى " Grammy Awards " و " Austin Film Critics Association " و " Brit Awards " و " Denver Film Critics Society "