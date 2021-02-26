شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شقيقة نانسى صلاح بجلطة فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة نانسى صلاح عن إصابة شقيقتها بجلطة في المخ، حيث طلبت الدعاء لها من جمهورها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة، " أرجو الدعاء لأختى جلطة فى المخ ومياه على الرئة ربنا يلطف بينا ان شاء الله".





وتابعت الفنانة نانسى صلاح:" دعواتكم احنا بقالنا خمس أيام ومكنتش هكتب حاجه بس انا محتاجه الدعاء، الحمد لله على كل شيء".

في جانب آخر احتفلت الفنان نانسى صلاح بعيد الحب مع خطيبها المخرج سامح عبد العزيز على طريقتهما الخاصة، حيث نشرا صورهما معا في لحظات رومانسية، وكشفت نانسي صلاح عن دبلة خطوبتها، وكتبت قائلة: "عيد حب سعيد حبيبى سامح أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص".

وفى سياق متصل، قالت الفنانة نانسى صلاح لـ"الخليج 365"، إنها تمت خطبتها على المخرج سامح عبد العزيز في سرية؛ لأنها ترغب فى أن تكون حياتها الشخصية في كتمان، ولا ترغب فى الحديث فى الإعلام إلا عن الأعمال التي تقدمها، مشيرة إلى أنها ارتدت "دبلة الخطوبة" يوم 18 ديسمبر الماضى.

وأوضحت نانسى أن ما أشيع أنها ستتعاون مع خطيبها المخرج سامح عبد العزيز في أعماله المقبلة، هو أمر عار تماما من الصحة، خصوصا أنها تفاضل بين أكثر من عمل حاليا، ولا ترغب في العمل معه حتى لا يتم استغلال الأمر.