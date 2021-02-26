شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح بوستر أغنيته الجديدة "لسا الحالة ما تسرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان فضل شاكر بوستر أغنيته الجديدة "لسا الحالة ما تسرش" -التى من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة- حيث شوق جمهوره للأغنية من خلال نشره صورة بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ولاقى تفاعلا كبيرا بين معجبيه.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة لـ فضل شاكر: "لسا الحالة ما تسرش ولسه.. الروح بتستناك.. مفيش شىء فيا ما اضرش وراحت كل حاجه معاك.. نسيت الضحكة من يومها.. ونايم صاحى بحلم بيك.. حياتى البعد أزمها.. ومفتاح الأمل فى إيديك".



فضل شاكر عبر إنستجرام

أغنية "لسا الحالة ما تسرش" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع صالح موسى، وستكون باللهجة المصرية، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.



بوستر الأغنية الجديدة لـ فضل شاكر

من ناحية أخرى، طرح فضل مؤخرا أغنيته الجديدة "ليه" باللهجة الخليجية، عبر موقع يوتيوب، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، مكس وماستر مصطفى كمال.

وتقول كلمات الأغنية: "ليه ما عادَت الدِنيا تِسوى إلا بوجودك.. وليه ما عادَت الأيام تِحسَب إلا بروياك، انت ياللى حلا هالكون كلّه بحضورك.. تفداك نفسى وين ماتأخِذها هى وياك، جنة حلا مفنودة هى بشوفة عيونك.. ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياك، تعال خلِّنا نروى الحنايا بدفاها لحونك.. ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لى بحناياك، سحرنى العشق اللى كحلها جفونك.. دخيل انا الضحكة لا تحرمنى سجاياك، أفداك انا وافدى اللحظة اللى بجنونك.. تاخذنى لدنيا الغزل وتغزلنى بمزاياك، دخيلها الضحكة اروينى بغلا عيونك.. وأنسج الأحلام بلمسة حلا يمناك".