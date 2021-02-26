شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تشوق الجمهور لأغنية جديدة بفيديو صامت قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة نانسى عجرم، فيديو قصير صامتا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، تشوق جمهورها لعمل فنى جديد خلال الفترة المقبلة.

وعلقت عجرم على الفيديو الذى ظهرت فيه تؤدى احدى الأغنيات، قائلا:"احزرو شو الأغنية اللى عم غنيها؟".



نانسى عجرم تشوق الجمهور



نانسى عجرم

وفى تصريحات لها الأحد الماضى، صرحت نانسى عجرم لــ"CNN"، إنها انتهت بالفعل من العمل على ألبوم، وتستعد لنشره خلال الفترة المقبلة، وسبب تأخرها الظروف التي تمر بها لبنان مؤخرا، ورجحت إصدار أغنية واحدة للجمهور قبل نشر باقى الألبوم.

على جانب آخر، سبق ان كشفت نانسي عجرم، أنها تعرضت للكثير من المواقف الطريفة في حفلاتها والبرامج التي تشارك فيها خلال مسيرتها الفنية، ولكن يبقى إحياؤها حفلا فى ستاد القاهرة بمصر أهم المواقف العالقة فى ذهنها، مشيرة إلى أنها أحيت حفلا خلال هذه الأيام ولكن العام الماضى (إشارة لحفل عيد الحب باستاد القاهرة) وفوجئت بحوالي 100 ألف شخص في الاستاد.

وروت نانسى عجرم، تفاصيل الموقف في مقابلة على شبكة CNN، قائلة: "زي الأيام دي من سنة كنت في حفلة في استاد القاهرة بمصر والحفلة كانت بالاستاد، وكان في حوالى 100 ألف شخص في الاستاد سمعاهم ومش حاسة برجلي وأنا ماشية من الصوت، وقعدت أبص على المنظر ولأول مرة أحس إنى ميسى أو رونالدو".

وتابعت: "لأول مرة فكرت في لاعبي الكرة.. إزاي بيقدروا يركزوا ويلعبوا وسط الكمية دى من صوت واحد وحماس واحد، ومش عارفه إزاي اللعيبة بيقدروا يركزوا وهما سامعين أصوات هذا العدد من الجماهير ".