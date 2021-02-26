شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ذا ستاليون تستعد لإطلاق أغنية " Beautiful Mistakes " مع Maroon 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون قررت التركيز على التعاون مع أهم نجوم الغناء لتقديم أعمال جديدة، وكان آخرهم " Maroon 5 " الذى يحظى بشعبية كبيرة حول العالم .

الأغنية السينجل التى تعاونت فيها ميجان ذا ستاليون مع Maroon 5 تحمل عنوان " Beautiful Mistakes" ومن المقرر أن يتم إطلاقها فى 3 مارس المقبل وسط ترقب قطاع كبير من صناع الموسيقى و المعنيين بها .

يذكر أن ميجان ذا ستاليون البالغة من العمر (26 عام) أكدت مؤخرًا أنها فى طريقها للتخرج من الجامعة بعد دراسة الإدارة الصحية، وذلك خلال هذا الخريف، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهير أبرزها "أم أن أى"، وأشارت التقارير إلى أن ميجان تدرس الإدارة الصحية بدوام كامل فى جامعة تكساس الجنوبية، ومع البدء فى مهنتها بموسيقى الراب ابتعدت بعض الشيء ثم بدأت بعد ذلك فى استكمال الدراسة بشكل جزئى والتسجيل فى فصول عبر الإنترنت.