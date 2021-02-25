"اتهمتني بالتحرش وأني بلا شرف".. رانيا يوسف في أزمة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقام المذيع العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف يتهمها فيها بالسب والقذف ويطالبها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه.

وحددت الدائرة العاشرة في محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 27 فبراير/شباط لنظر الدعوى.



وقال الفارس إنه بارك لرانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه "مع الفارس" وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

وأشار إلى انه فوجئ بأن رانيا يوسف تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه "بلا شرف" وهو ما يرفضه جملة وتفصيلاً.





وأضاف: "أنتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها للحصول على حقي القانوني منها واثقاً في حماية القضاء المصري الشامخ للجميع".

وذكر محامي الإعلامي العراقي أن موكله تعرّض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذفاً معاقب عليه قانوناً وما الحال عندما يكون الأمر متعلقاً بإعلامي يتابعه الملايين.



وأكد أن هذه الاتهامات أصابت نزار الفارس بأضرار مادية وأدبية جسيمة، لاسيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم.



