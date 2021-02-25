وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت صحة مشاري البلام تدهورت ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان الفقيد نشر صورة من المستشفى عبر حسابه في أنستقرام، وأرفقها بتغريدته الأخيرة: "لا تنسوني من دعائكم.. الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال، سامحوني ماقدر أرد على الاتصالات".

مشاري البلام في سطور

حصل البلام على شهادة الدبلوم في الإدارة الصناعية من كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وبدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية "فري كويت"، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل "دارت الأيام"، الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق للأعمال الدرامية الكبيرة والناجحة.

وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدواراً أكبر، وأدى العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل "دروب الشك" والأصم الأبكم في مسلسل "جرح الزمن".