نصف مليون دولار.. مكافأة العثور على كلبي ليدي جاجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مطلع، الخميس، إن نجمة البوب ليدي جاجا عرضت 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها كوجي وجوستاف.

الكلبان من فصيل البولدوج الفرنسي وسُرقا في هوليوود، بعد إطلاق النار على الشخص الذي يرعاهما، وفقاً لوكالة "فرنانس برس".

وكانت جاجا، التي تضمنت عروضها الأخيرة غناء النشيد الوطني في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير/كانون الثاني، في روما لتصوير فيلم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن كلابها الثلاثة من فصيل البولدوج الفرنسي بقيت في هوليوود.

وذكرت الصحيفة أن الشخص المكلف برعاية الكلاب كان يمشي بها، مساء الأربعاء، عندما أصيب بالرصاص.

أما الكلبة الثالثة واسمها "ميس آسيا" فقد هربت وتم العثور عليها فيما بعد.