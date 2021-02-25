النائب العام السوداني: ملتزمون بمحاكمة المتهمين بجرائم دارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مواثيق السلام التي أقرت محاكمة المتهمين في جرائم دارفور.

وجاءت تصريحات الحبر، خلال ورشة عمل نظمتها الخميس بالعاصمة الخرطوم، "هيئة محامي دارفور" حول محاكمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال النائب العام السوداني إن محاكمة المطلوبين للجنائية الدولية مرتبطة بجزئية هامة متعلقة بالالتزام بمواثيق السلام، مشيرا إلى أن هذه المواثيق نصت على محاكمة المتهمين.

وأضاف أن اتفاقية التفاهم الموقعة مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص مؤخرا، تعد خطوة إيجابية، ولفت إلى أنه لم تتبلور بعد رؤية تامة بخصوص وضع محاكمة المتهمين.

ونصت اتفاقية سلام السودان الموقعة في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية، بين الخرطوم والجبهة الثورية، على مثول الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم بشأن تهم تتعلق بجرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور غربي البلاد.

ومؤخرا، زار وفد رفيع من المحكمة الخرطوم، وأجرى مشاورات مع المسؤولين السودانيين بشأن محاكمة المعزول، وبحث توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة السودانية حول محاكمة المطلوبين.

والمطلوبون الذين أصدرت الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقهم، هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع سابقا عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية سابقا أحمد هارون، إلى جانب علي كوشيب الذي سلم نفسه قبل أشهر.