نتفليكس تعلن عن انطلاق تصوير مسلسل "البحث عن علا" لهند صبري

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت منصة نتفليكس عن بدء تصوير المسلسل العربي الأصلي الجديد من بطولة الممثلة التونسية هند صبري ويحمل عنوان "البحث عن علا".

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي. ويضم المسلسل ظهور خاص لعدد من النجوم العرب من بينهم الفنان القدير خالد النبوي وغيره من النجوم.

المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة "علا عبد الصبور" والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور ١٠ سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز". ويستكشف مسلسل "البحث عن علا" قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة إختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

"البحث عن علا" من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير و غادة عبد العال.

وقد تم بدء تصوير أحداث المسلسل نهاية شهر يناير المنقضي في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

يعكس مسلسل البحث عن علا التزام نتفليكس بالاستثمار في المحتوى العربي بمنطقة الشرق الأوسط ودعم صانعات الأفلام العربيات. مسلسل البحث عن علا هو مسلسل جديد تنتجه نتفليكس في مصر كما ستطلق مسلسل "دراما كوين" بطولة أبلة فاهيتا، كارو، وبودي، قريبًا والمتوقع صدوره في ٢٠٢١ أيضًا.