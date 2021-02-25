تيسير فهمي تعلن وفاة شقيقتها.. هنأتها بعيد ميلادها قبل أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، قبل دقائق وفاة شقيقتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتبت تيسير "شقيقتي في ذمة الله.. ربنا يرحمها".

كانت تيسير شاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي، قبل أيام قليلة، صورة تجمعها بشقيقتها، بمناسبة عيد ميلادها، وعلقت "إلى شقيقتي في يوم ميلادها ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة وتنوري الدنيا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، كان مسلسل "بفعل فاعل" قبل حوالي 9 سنوات، وتحديدا عام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.