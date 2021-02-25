المهن السينمائية تحقق في شكوى تتهم مؤلفة "ليه لأ" بسرقة الفكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يعقد نقيب المهن السينمائية مسعد فودة، الأسبوع المقبل جلسة لمناقشة الشكوى المقدمة من الروائية سمر نور، والتي اتهمت فيها السيناريست مريم نعوم بالتعدي على حقوقها الأدبية كصاحبة الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها أحداث مسلسل "ليه لأ"، الذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل.

وقدمت الروائية سمر نور الشكوى إلى النقابة، قالت فيها "أتقدم بشكوى ضد السيناريست مريم ناعوم بصفتها المشرِفة على ورشة (سرد) التي قامت بتأليف مسلسل (ليه لأ؟)، من إنتاج شركة E production عام 2020 وإخراج مريم أبو عوف، والذي عُرِض على منصّة شاهد وشاشة MBC الفضائية، حيث قامت باستخدام فكرتي التي أرسلتها إلى مسابقةٍ أعلنت عنها الورشة عام 2016 ".

وأضافت: "وقامت ناعوم بتقديم معالجة مختلفة بينما احتفظت بالفكرة الرئيسة، التي قدّمتها في مسلسلها المذكور منسوبة لكاتبة أخرى من أعضاء الورشة التي تشرف عليها، وهو ما يتنافى مع قانون الملكية الفكرية الجديد، الذي يحمي الفكرة الرئيسية، كما استخدمت السيناريست تفاصيل وطبيعة علاقات ومشاهد موازية لروايتي (الست) الصادرة عن دار العين للنشر عام 2018 (برقم إيداع 73563/ 2017) داخل معالجتها الجديدة مرفق أيضًا نسخة من الرواية".

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم، و مجدي أمين، وبطولة أمينة خليل، هالة صدقي، عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎