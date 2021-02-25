11 صورة تجسد مسيرة يوسف شعبان الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أصيب الفنان يوسف شعبان مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويتواجد حاليًا في إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى العجوزة.

الفنان يوسف شعبان له تاريخ حافل من المشاركات الفنية التي ترك خلالها بصمة مميزة في الأدوار التي شارك بها.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية، وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.

من أبرز مشاركات يوسف شعبان السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، رأفت الهجان" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.

وفي الصور نستعرض أبرز الشخصيات التي جسدها يوسف شعبان في أبرز الأعمال الفنية التي شارك بها ولازالت عالقة في أذهان الجمهور: