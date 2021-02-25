بالصور – فاليري أبو شقرا تقسم الآراء حول آخر إطلالة لها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 فبراير 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا عبر “إنستغرام” مجموعة من الصور اختارت فيها فستاناً فضفاضاً بنقشة الزهور، ولفتت إلى أنه من دار الأزياء العالمية Dior.

وتباينت الآراء حول أحدث ظهور لفاليري أبو شقرا، فاعتبر البعض أن هذا التصميم لا يلائمها ولا يناسب عمرها، ووصل الأمر بالبعض إلى التنمّر عليها بتعليقاتٍ ساخرة.

ولكن البعض الآخر علّق بعبارات مثل “تبقين ملكة مهما ارتديت”، واعتبر آخرون أن الفستاين بنقشات الورود قد تكون خياراً مذهلاً إنّما في فصل الصيف.