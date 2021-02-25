5 أفلام عليك مشاهدتها قبل حفل جوائز جولدن جلوب 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقام الدورة الـ78 من حفل جوائز جولدن جلوب، الأحد 28 فبراير/شباط، باستضافة النجمتين تينا فاي وإيمي فولر.

ومع إغلاق غالبية دور العرض أبوابها منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، يصعب أن نحيط علماً بأبرز الأفلام المرشحة في هذه الدورة.

ورصد موقع "بير واو" الأمريكي أقوى الأفلام المرشحة وأهم المعلومات حولها، قبل إقامة الحفل الأسبوع المقبل.



1- Ma Rainey's Black Bottom





فيلم "قاع ما ريني الأسود"، بطولة فيولا ديفيس وتشادويك بوسمان، ويدور حول معاناة مغنية بلوز مخضرمة من الإدارة العنصرية خلال محاولتها إنتاج ألبوم خاص بها، والفيلم مرشح لجوائز: أفضل ممثلة دراما وأفضل فيلم.



2- Mank





فيلم "مانك"، بطولة جاري أولدمان، ويتناول محاولة كاتب السيناريو هيرمان جي. مانك إثبات حقوق ملكيته واحداً من أهم السيناريوهات في تاريخ السينما "المواطن كين".

الفيلم مرشح لست جوائز منها أفضل فيلم وأفضل ممثل.



3- Palm Springs





فيلم "بالم سبرينجز"، بطولة أندي سامبيرج وكريستين ميلوتي، ويدور حول حبيبين يلتقيان في حفل زفاف، لكن الأمور تأخذ منحنى غير متوقع عندما يضطران لإعادة عيش يومهما مراراً وتكراراً.



4- Onward





فيلم الأنيميشن "أونورد"، بطولة توم هولاند وكريس برات، ويدور حول شقيقين يأخذان على عاتقهما مهمة إعادة والدهما ولو ليوم واحد.

ورغم أن فيلم الأنيميشن "سول" احتل بؤرة الاهتمام طيلة العام، لكن حظوظ فيلم "أنورد" في حفل جوائز جولدن جلوب ليست قليلة.

5- Emma

فيلم "إيما"، بطولة أنيا تايلور جوي، وهو مقتبس من روايات جين أوستن، ويتناول تدخل فتاة إنجليزية في قصص حب أصدقائها، خلال فترة 1800.