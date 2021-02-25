تحويل "مغامرات دورا" و"تيمي تيرنر" إلى نسخ حية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "بارامونت" الأمريكية للإنتاج السينمائي عن نيتها التوجه إلى برامج كارتون الأطفال لاستلهام أنشطة سينمائية جديد في المستقبل.

ووفقًا لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي، بدأت الشركة في تنفيذ خطتها بالفعل، إذ قرت تحويل كارتوني: The Fairly OddParents (الوالدان السحريان) وDora the Explorer (مغامرات دورا) إلى نسخة حية.





وخلال مؤتمر المستثمرين الخاص بشركة "بارامونت"، أعلنت الأخيرة عن دخولها مجال التدفق الرقمي، وتحويل كلاسيكيات قناة "نيكلوديون" للأطفال إلى مشاريع سينمائية تعرض على شبكة "بارامونت بلس".

وذكر الموقع أن الشركة لم تعلن بعد عن مزيد من التفاصيل حول المشروع المقبل، لكنها تأمل في الوصول إلى جمهور قناة "نيكلوديون".





وصدر برنامج "مغامرات دورا" على قناة "نيكلوديون" للمرة الأولى في 14 أغسطس/آب عام 2000، واستمر لمدة 8 مواسم، قبل أن ينتهي عام 2019، وهو يدور حول طفلة لاتينية تجوب العالم في مغامرات مشوقة.



وطُرِح "الوالدان السحريان" عام 2001 واستمر حتى 2017، ويدور حول تيمي ترنر وعرّابيه كوزمو وواندا.



