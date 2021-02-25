نهال عنبر تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة وفاة الفنان يوسف شعبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة المصرية نهال عنبر، عضو مجلس نقابة الممثليين أن ما تردد حول وفاة الفنان يوسف شعبان "ليس صحيحاً".

وقالت عنبر لـ"الخليج 365": "ما تردد حول رحيل يوسف شعبان يعد شائعة سخيفة، ولا أعرف ما الفائدة التي تعود على مروجي هذه الشائعات المؤلمة، والتي تصيب جمهوره وأسرته بالحزن والصدمة".





وأضافت: "أتواصل بشكل دائم مع الأطباء المتابعين لحالة يوسف شعبان، وهو يتلقى علاجه داخل غرفة العناية المركزة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا".

وُلد يوسف شعبان شميس، في 16 يوليو/تموز 1931، بالعاصمة المصرية القاهرة، ولعبت الصدفة دوراً مهماً في دخوله الوسط الفني، إذ تمنت أسرته أن يلتحق بالكلية الحربية أسوة بأبناء عمه أو كلية الشرطة مثل أبناء خاله.

لم يجتهد شعبان من أجل تحقيق رغبة أسرته، وفضّل الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وشاءت الظروف أن يلتقي بالموهوب كرم مطاوع، ونشأت بينهما صداقة قوية وتأثر بشخصية صديقه كثيراً، وشيئاً فشيئاً تعلق بفن التمثيل، واستجاب لنصيحة صديقه العاشق للفن، والتحق بفرقة التمثيل بالجامعة.

تحوّل حبه للفن إلى شغف كبير، لذا ترك الحقوق، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وراح يرسم طريقه الخاص.

بدأ يوسف شعبان العمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية بعام، حيث رشحه المخرج بركات للمشاركة في بطولة فيلم "في بيتنا رجل" إنتاج عام 1961، وضم هذا الفيلم نخبة كبيرة من نجوم التمثيل مثل: رشدي أباظة، وعمر الشريف، وحسن يوسف، لذا حقق نجاحاً كبيراً، ولفت أنظار شركات الإنتاج لميلاد وجه جديد.

توالت أعمال يوسف شعبان بعد ذلك حتى بلغ إنتاجه على شاشة السينما 110 أفلام منها: "زقاق المدق، ودرب الجدعان، وميرامار، واذكريني، والرصاصة لا تزال في جيبي، والطريد، ومراتي مدير عام".

كما تألق في الدراما التلفزيونية، وشارك في بطولة 130 مسلسلاً أبرزها: "المال والبنون، والضوء الشارد، والشهد والدموع، وليالي الحلمية، ورأفت الهجان".





وشارك أيضاً في بطولة 50 عرضاً مسرحياً، وبفضل سمعته الطيبة وقيمته الفنية تم انتخابه نقيباً للممثلين المصريين في الفترة من 1997 إلى 2003.



وعلى صعيد الحياة الشخصية تزوج يوسف شعبان 3 مرات، وكانت الأولى من الفنانة ليلى طاهر عام 1963، وحدث الانفصال بعد 4 سنوات ولم يثمر هذا الزواج عن أولاد.

ثم تزوج من نادية إسماعيل ابنة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق وأنجب ابنته سيناء، ولم يستمر هذا الزواج إلا عامين فقط، أما المرة الثالثة والأخيرة فكانت من سيدة كويتية تدعى إيمان الشريعان ورزق منها بـ "زينب، ومراد".