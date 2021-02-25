"غرامك فرض".. نجوم الفن يشاركون في احتفالات العيد الوطني للكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحل اليوم 25 فبراير ذكرى الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الكويت، وحرص عدد كبير من نجوم العالم العربي على مشاركة الشعب الكويتي فرحته.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الاحتفاء بهذه المناسبة، النجم اللبناني راغب علامةـ الذي غرّد عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "أطيب التمنيات لدولة الكويت، حكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني، أعادة الله عليكم بالخير والأمن والأمان والتقدم والازدهار".







وتفاعلت المطربة اللبنانية نجوى كرم مع هذه المناسبة الوطنية وقالت عبر حسابها في "تويتر": "‏كل عام والكويت الحبيبة وشعبها وحكّامها بألف خير".

كما هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي دولة الكويت بمناسبة عيدها الوطني قائلة ": ‏"دايمة الفرحة إن شاء الله بهذا البلد وكل عام ودولة ‎الكويت بخير‎".





ونشر الفنان الكويتي مبارك المانع صورة ضمت رموز الكويت وقادتها عبر حسابه على "أنستقرام" وأرفقها بتعليق: "هنا الكويت، بلد الجمال والخير والفن والعز والرخاء، هذا وطني الكويت، دام عزك يا وطن، عيدي يا كويت.. وطن النهار.. وطني الكويت".

وكتب المطرب السعودي راشد الماجد عبر حسابه على "تويتر": "كل عام وكويتنا الحبيبة بخير، حكومة وشعب".





وبطريقة خاصة شارك النجم الإماراتي حسين الجسمي الشعب الكويتي احتفالاته فنشر كلمات أغنيته التي قدمها للكويت وكتب معلقاً: "يا كويت يا نور الأرض، كلك خير، غرامك فرض، وعشقك غير"، وهي من تأليف أحمد الشرقاوي وألحان ناصر غنام.



