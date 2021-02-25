شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة فى كواليس اجتماع اللجنة العليا لمهرجان الأقصر السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمود حميدة صورا له خلال اجتماع اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال مشاركته فى فعاليات المهرجان، ونشر محمود حميدة على حسابه بموقع "إنستجرام"، صورا من الاجتماع الأخير، وعلق قائلا: "من اجتماع اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية".



محمود حميدة على انستجرام

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: محمود حميدة رئيس شرف الدورة العاشرة والفنانة سلوي محمد علي والدكتورة أماني الطويل مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية للشئون الافريقية والمخرج هشام فتحي والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي.



مع اعضاء اللجنة



صور محمود حميدة



محمود حميدة فى الالجتماع

وفى وقت سابق، شارك الفنان محمود حميدة، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور له من رحلة استجمامه الأخيرة في واحة سيوة بالصحراء الغربية، التي دائماً ما يزورها في أوقات فراغه، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، الصور التي ظهر فيها على ضفاف إحدى البحيرات الشهيرة في الواحة.

وسرعان ما تفاعل عدد كبير من متابعيه وجمهوره، على الصور التي نشرها منذ يومين ، والتي تعد أحدث ظهور له خلال الفترة الماضية عبر منصات السوشيال ميديا، بعد ظهوره الأخير في مدينة شرم الشيخ.

وكان قد شارك الفنان محمود حميدة، متابعيه وجمهوره، بصورة، منذ أيام، مع ابنته أمنية محمود حميدة، التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وظهرا من خلالها وهما تحت أشعة الشمس، ويرتدي فيها حميدة كاب باللون الأسود بالإضافة إلى نظارات شمسية.