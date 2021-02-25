شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز تعافيه من فيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا "مش كل السلبية وحشة، نصيحة احمدوا ربنا على كل حاجة فى حياتكم حتى اللى إنتم مش حاسين بيها، الحمد لله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون".





وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز أصيب منذ 10 أيام بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على إنستجرام وفيس بوك، قائلاً: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. إيجابي كورونا".

من ناحية أخرى يشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 2"، حيث انتهى من تصوير مشاهده أمس، والتى تمت بأحد شوارع ميدان روكسى فى منطقة مصر الجديدة، والمسلسل من بطولة النجمين أحمد مكى وكريم عبد العزيز ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ومن المفترض عرضه خلال السباق الرمضانى القادم، ويتناول العمل بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" وتدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.