شكرا لقرائتكم خبر عن ريم سامي .. شاهد أجمل إطلالات الفنانة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريم سامي واحدة من الفنانات التى تشارك متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصور من حياتها اليومية وكواليس تصوير المسلسلات التى تشارك فيها، وصور أثناء ممارستها الرياضة المفضلة لها، وصور من المهرجانات التى تحضرها وسفرياتها وبعد كل صورة تنشرها ريم سامي تحصد العديد من إعجاب متابعيها، متغزلين فى جمالها وإطلالاتها.

ريم سامي جذبت الأنظار منذ ظهورها في مسلسل ولد الغلابة

ريم سامي من الوجوه الصاعدة بقوة فى عالم الدراما التليفزيونية، حيث استطاعت جذب الأنظار إليها فى وقت قياسى عبر مشاركتها المتميزة فى مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا رمضان 2019، ومن بعده مسلسل "البرنس" 2020، بأداء متزن، وحضور لافت، وبرزت موهبتها في المشاهد التي جمعتها بالنجم محمد رمضان فى البرنس، حيث تألقت بشكل كبير وحصدت إعجاب الجمهور والنقاد فى آن واحد.

ريم سامي تشارك السقا وكرارة في نسل الإغراب

ريم سامي تشارك في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد عبد الحميد، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر ظهور للنجمة الصاعدة ريم سامي كان فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ بدت بإطلالة أنيقة وجذابة، على السجادة الحمراء ضمن فعالياته.

وكانت ريم سامي قد تألقت وحققت نجاحاً كبيراً في مسلسل "البرنس" الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، وحازت على إشادة الجمهور والنقاد، إذ جسدت شخصية شقيقة محمد رمضان فى العمل الذى كتبه وأخرجه شقيقها المخرج محمد سامي.